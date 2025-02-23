Суд отправил под стражу 17-летнего парня за пытки над девушками в Каменске-Уральском

Несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела, обвиняемого в пытках над тремя девушками на автомойке в Каменске-Уральском, отправили под стражу до 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

«17-летний обвиняемый по Каменску-уральскому тоже по ходатайству следствия СКР заключен под стражу. До 4 апреля», — отметили в ведомстве.

Суд арестовал также второго обвиняемого — 20-летнего местного жителя. Его отправили под стражу до 4 апреля.

Группа молодых людей похитила трех студенток и пытала их на автомойке, снимая происходящее на телефон. Девушек били, оскорбляли и обливали ледяной водой. Один из мучителей во время экзекуций хвастался, что уйдет от ответственности, так как является несовершеннолетним.

Правоохранители предъявили трем подозреваемым обвинения по статьям о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. Самое тяжкое из этих преступлений предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.