Суд отправил бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко в СИЗО

Бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко арестовали на 1 месяц и 29 дней

Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко арестовали на один месяц и 29 дней. Такое решение вынес Октябрьский районный суд краевой столицы.

В ходе заседания бывший чиновник объявил, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением, а избрание меры пресечения оставит на усмотрение суда.

По ходатайству следствия суд отправил Нестеренко под стражу на один месяц и 29 суток.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Алексея Нестеренко задержали в минувший четверг, 22 мая. По версии следствия, бывший чиновник во время работы в аппарате главы региона курировал Главное управление строительства края и совершил преступление, пользуясь своими полномочиями.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что ущерб от незаконной деятельности Нестеренко превысил 130 миллионов рублей.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края задержали практически сразу после его отставки. Глава региона Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя из-за срыва срока сдачи строящегося объекта.