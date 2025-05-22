Бывшего вице-губернатора Кубани задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Сотрудники ФСБ ведут обыски в рабочем кабинете и дома у Нестеренко. Предварительно, претензии силовиков связаны с его бывшим местом работы в Главном управлении строительства Краснодарского края.

Нестеренко в 2023–2024 годах работал под руководством Сергея Власова, курировавшего строительную фирму. Его задержали в прошлом году за взятку.

Издание 93.ru добавило, что сотрудников правоохранительных органов заметили в кабинете Александра Нестеренко на третьем этаже администрации Краснодарского края.

Накануне Нестеренко отправили в отставку с должности вице-губернатора. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался недоволен его работой, потому что половину строящихся социальных объектов в регионе возводят с отставанием от графика.

Ранее ФСБ выявила пять фигурантов дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.