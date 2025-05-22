Бывшему замглавы Кубани вменили причинение ущерба на 130 млн рублей

Бывшего заместителя главы Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий — ему вменяют причинение ущерба на сумму более чем 130 миллионов рублей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Сотрудниками региональной ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко», — заявил собеседник агентства.

По его словам, претензии к Нестеренко возникли относительно работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в период с 2023 по 2024 год. Ущерб от его деятельности превысил 130 миллионов рублей.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил Александра Нестеренко в отставку с должности вице-губернатора. Глава Кубани оказался недоволен его работой, потому что половина строящихся социальных объектов в регионе сдается с отставанием от графика.