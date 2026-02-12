Наро-Фоминский суд отложил прения по делу Гуфа на 18 февраля

Наро-Фоминский суд на заседании 12 февраля отложил прения по уголовному делу в отношении рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) на 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

На стадии дополнений по ходатайству государственного обвинителя дополнительно допросили подсудимых.



«Судебное заседание отложили по ходатайству сторон на 18 февраля для подготовки к прениям», — заявили в пресс-службе.

Суд рассматривает дело Долматова и его друга по подозрению в грабеже. Следствие считает, что 23 октября 2024 года они похитили у потерпевшего Apple IPhone 14 Pro, нанеся оппоненту побои и высказав угрозы физического насилия.

Гуфу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что Долматов не признал вину по делу о грабеже в сауне.