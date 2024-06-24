Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на продление ареста трем фигурантам дела «Крокуса»

В Мосгорсуде 24 и 26 июня приступят к рассмотрению жалоб на продление ареста до 22 августа трем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщило РИА «Новости» .

В суде уточнили агентству, что в понедельник будут рассматривать апелляционную жалобу в защиту Мухаммадсобира Файзова, а в среду — в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои.

По данным издания, 20-летний уроженец Таджикистана Файзов зарегистрирован в городе Иваново, где трудился парикмахером в одном из барбершопов. Он стал первым из обвиняемых в теракте, кто обжаловал меру пресечения.

По делу о теракте в «Крокусе» в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Остальные проходят по делу как пособники этого преступления.

Несколько человек ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, начали стрелять из оружия по посетителям, а также подожгли помещения. Теракт унес жизни 145 человек.