Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания под стражей | 360°

Криминал 16 мая 2024, 12:06 Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания под стражей Московский суд на 3 месяца продлил арест обвиняемого теракте в «Крокусе» Файзова Пресс-служба суда города Москвы

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Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца — до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел материал о продлении наказания фигуранту уголовного дела, основная часть заседания проходила в закрытом режиме. Файзов является предполагаемым исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле».

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Всего по делу о теракте арестовали 12 человек. В тот же день суд постановил продлить арест на три месяца еще одному подозреваемому — Далерджону Мирзоеву.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холлле» ударила по имиджу его страны. Таджикистанский лидер добавил, что с угрозой терроризма необходимо бороться сообща и «везде и всюду».