Суд отказал Пашаеву в просьбе отправиться на СВО

Жена Пашаева сообщила, что суд отклонил просьбу экс-адвоката в отправке на СВО

Суд в Донецке отказал в удовлетворении ходатайства скандально известного арестованного за мошенничество адвоката Эльмана Пашаева в отправке в зону специальной операции. Об этом 360.ru сообщила его жена Елена.

«Да, действительно было такое ходатайство. Суд отклонил его. В будущем будет видно, что делать», — сказала она.

Елена призналась, что в виновность мужа не верит.

Пашаева проходит по делу о мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Если суд признает вину экс-правозащитника, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Следствие считает, что Пашаев пообещал супругу известной блогерши Елены Блиновской Алексею освободить его жену, которая в настоящее время находится в СИЗО. Пашаев убедил бизнесмена, что якобы сможет за вознаграждение «замять» уголовное дело «королевы марафонов» об уклонении от уплаты налогов.