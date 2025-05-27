Одиозный экс-адвокат Пашаев попросил отправить его на СВО

Скандально известный экс-адвокат Эльман Пашаев, арестованный за мошенничество, подготовил ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сегодня донецкий суд рассматривает дело Пашаева. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей. Если суд признает вину юриста, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, экс-адвокат пообещал мужу известной блогерши Елены Блиновской Алексею освободить его супругу, которую отправили в СИЗО. Пашаев убедил предпринимателя, что за вознаграждение якобы сможет замять уголовное дело «королевы марафонов» об уклонении от уплаты налогов.

Ранее Пашаев выступал в качестве адвоката актера Михаила Ефремова. Юрист пытался убедить суд, что артист, насмерть сбивший человека, находился не за рулем авто, а в другом месте.