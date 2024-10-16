Суд оставил в СИЗО экс-зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке

Суд города Москвы решил оставить под стражей в следственном изоляторе бывшего заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу заявителя на решение о применении меры пресечения в виде заключения Бронштейна под стражу.

«Экс-первый заместитель председателя правительства Московской области останется под стражей», — передали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от руководителя компании взятку в размере 25 миллионов рублей. В обмен на это он обещал обеспечить беспрепятственное участие компании в тендере на поставку интерактивных панелей для школ и детских садов Московской области, а также подписать акты выполненных работ и своевременно их оплатить.

Кроме того, Бронштейн собирался оказать общее покровительство и не препятствовать деятельности компании.

Вместе с ним арестовали ректора «Корпоративного университета развития образования» Андрея Лубского, ставшего посредником, и неназванного бизнесмена, передавшего деньги в обмен на покровительство.

Ранее министра труда и соцполитики Северной Осетии задержали по делу о коррупции.