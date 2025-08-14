Суд оставил под стражей экс-мэра Сочи Копайгородского и его жену

Мещанский районный суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Рассматривавший дело суд встал на сторону следствия и продлил арест бывшему градоначальнику на месяц и семь суток, а его жене — на два месяца и 27 дней.

По версии следствия, чета Копайгородских получила крупные взятки от региональных девелоперов, а также оказывала им содействие в ведении бизнеса.

Бывшему мэру Сочи предъявили обвинение в растрате и посредничестве в передаче взятки, и, а его супруге — в давлении на свидетелей и даче ложных показаний. Свою вину пара не признала.

Алексея Копайгородского задержали в Луганске в конце сентября прошлого года. Во время избрания меры пресечения он попросил суд отправить его в зону специальной военной операции, но этот запрос оставили без удовлетворения.

В конце октября прошлого года Мещанский суд Москвы наложил арест на счета и имущество семьи, а также связанных с ними компаний.