Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток от застройщиков

Экс-главу Сочи Алексея Копайгородского обвинили в получении еще двух крупных взяток. По данным ТАСС , фигурантами дела также стали супруга бывшего градоначальника Янина Копайгородская и несколько региональных застройщиков.

В материалах дела указано, что бывший градоначальник и его жена занимались коррупцией около двух лет и незаконно обогатились более чем на 330 миллионов рублей.

Бывший мэр Сочи уже проходит фигурантом дела о вымогательстве взятки и особо крупной растрате. По данным следствия, он получил через свою супругу денежные средства от местного предпринимателя, сообщила «Газета.Ru». Сумма взятки составила более 43 миллионов рублей и была связана с вымогательством. Кроме того, Копайгородскому инкриминируют присвоение имущества в рамках дела о хищении двух земельных участков, стоимость которых оценивается в 3,7 миллиона рублей.

В отношении Янины Копайгородской выдвинуты обвинения не только в растрате средств и одном эпизоде посредничества во взяточничестве. Также ей инкриминируют посредничество в получении двух взяток от крупных застройщиков в Сочи и принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний.

Ранее в Москве бывшему полицейскому предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, с февраля по июнь 2023 года начальник отделения участковых уполномоченных в одном из отделов полиции Москвы за вознаграждение закрывал глаза на нарушения мигрантов.