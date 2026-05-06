Суд оставил без изменений приговор экс-партнеру Чекалиных Роману Вишняку

Гагаринский районный суд оставил без изменения приговор Роману Вишняку — одному из осужденных по делу экс-супругов Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная инстанция рассмотрела уголовное дело 6 мая. Вишняка признали виновным в валютных операциях по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы. Сумма ущерба составила особо крупный размер — более 250 миллионов рублей.

Вишняка еще 29 января отправили в колонию общего режима на 2,5 года и назначили ему штраф в 500 тысяч рублей. Мужчина полностью признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому дело рассматривали в особом порядке.

Как сообщил РИА «Новости» один из участников процесса, прокуратура и адвокаты пытались обжаловать решение: гособвинение требовало увеличить срок до четырех лет, но Мосгорсуд не нашел для этого оснований.

Следствие установило, что Артем Чекалин, его супруга Валерия и Вишняк переправили в ОАЭ более 251,5 миллиона рублей, полученных от продаж фитнес-марафона. Деньги ушли на счета нерезидентов под видом фиктивных документов. Блогера приговорили к семи годам колонии и штрафу почти в 195 миллионов рублей.