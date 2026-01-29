Сообщника блогеров Чекалиных приговорили к 2,5 года лишения свободы

Бывшего бизнес-партнера блогеров Валерии и Артема Чекалиных — Романа Вишняка — приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Вишняка признали виновным в совершении валютных операций по переводу средств в российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Выведенная за рубеж сумма превысила 251 миллион рублей.