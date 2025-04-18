Суд огласил приговор жителю Подмосковья за призывы к терроризму

Жителя Московской области приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Заседание по делу рассмотрели во 2-м Западном окружном военном суде. Следователи установили, что мужчина 1975 года рождения публиковал на своей странице в социальных сетях материалы с признаками оправдания терроризма, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

Суд признал россиянина виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, а также возбуждению ненависти либо вражды. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, три года он не сможет администрировать интернет-ресурсы.

Ранее жительница Херсонской области получила девять лет колонии за госизмену и шпионаж. По версии следствия, в период с июня 2022 года по июль 2023 года она через мессенджер передавала представителям ВСУ информацию о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники российской армии.