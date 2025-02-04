Суд огласил приговор мужчине, убившему трех бездомных в 2011 году в Москве

Мужчину, убившего трех бомжей в Бутовском лесу в Москве, приговорили к 22 годам

Суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве трех человек в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК Росии.

«Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Убийство 14-летней давности следователи раскрыли в августе прошлого года. По версии следствия, осужденный, который вел маргинальный образ жизни, в 2011 году избил палкой по голове и телу трех знакомых бомжей. От полученных травм они скончались на месте. Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина закопал тела убитых в овраге на территории лесопарка «Битцевский лес».

Спустя годы следователям удалось установить личность убийцы. Им оказался 40-летний мужчина, который, как и его жертвы, числится лицом без определенного места жительства.

Ранее в Куйбышевском районе Калужской области местный житель захватил лесничих в заложники, убил троих из них, а затем покончил с собой.