«Черный лесоруб» в Калужской области захватил в заложники лесничих, есть погибшие

В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих и убил троих и себя

В Калужской области мужчина захватил лесничих в заложники, убил троих из них и покончил с собой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно вырубал лес. На место оперативно приехали лесничие, но при задержании мужчина оказал сопротивление и захватил заложников.

«К сожалению, погибли три человека. Заложников освободили в результате действий правоохранительных органов. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет. Преступник покончил с собой», — написал Шапша.

В пресс-службе прокуратуры Калужской области уточнили, что захват заложников произошел рядом с деревней Усохи. Сотрудники Куйбышевского лесничества приехали на место на служебном автомобиле. Подозреваемый убил трех человек, после чего поджег автомобиль с телами.

Региональный главк Следственного комитета завел уголовное дело, отметила пресс-служба ведомства. На месте работают оперативники и следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

Источник РИА «Новости» добавил, что в заложниках у черного лесоруба находились пять лесничих, двух человек он отпустил.