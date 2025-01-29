«Черный лесоруб» в Калужской области захватил в заложники лесничих, есть погибшие
В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих и убил троих и себя
В Калужской области мужчина захватил лесничих в заложники, убил троих из них и покончил с собой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно вырубал лес. На место оперативно приехали лесничие, но при задержании мужчина оказал сопротивление и захватил заложников.
«К сожалению, погибли три человека. Заложников освободили в результате действий правоохранительных органов. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет. Преступник покончил с собой», — написал Шапша.
В пресс-службе прокуратуры Калужской области уточнили, что захват заложников произошел рядом с деревней Усохи. Сотрудники Куйбышевского лесничества приехали на место на служебном автомобиле. Подозреваемый убил трех человек, после чего поджег автомобиль с телами.
Региональный главк Следственного комитета завел уголовное дело, отметила пресс-служба ведомства. На месте работают оперативники и следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.
Источник РИА «Новости» добавил, что в заложниках у черного лесоруба находились пять лесничих, двух человек он отпустил.