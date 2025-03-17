Суд огласил приговор матери-мигрантке, напоившей сына уксусом в Подмосковье

Гражданку иностранного государства Фариду Султонмамадову, которая напоила двухлетнего сына уксусной кислотой, признали виновной в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя Подольской городской прокуратуры приговорил виновную к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Заседание по делу 27-летней мигрантки рассматривали в Подольском городском суде. По версии следствия, попытка убийства ребенка произошла в октябре прошлого года рядом с жилым домом на улице Большая Серпуховская в Подольске. Женщина поссорилась со своим сожителем и решила отомстить ему, убив их общего сына. Она перелила уксусную кислоту в детскую бутылочку и заставила двухлетнего мальчика выпить едкую жидкость. После этого она сама употребила содержимое.

Ребенка госпитализировали с химическими ожогами верхних дыхательных путей, подбородочной области, шеи, слизистой желудка и пищевода. Врачи смогли спасти его.

Ранее в рабочем поселке Муромцево в Омской области от издевательств отчима умер двухлетний мальчик. Мужчина избил пасынка за то, что он мешал ему пройти.