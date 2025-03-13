В Омской области мужчина убил двухлетнего пасынка

В рабочем поселке Муромцево от издевательств отчима умер двухлетний мальчик. Мужчина избил пасынка за то, что он мешал ему пройти, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Смерть ребенка 11 марта констатировали врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в частный дом к многодетной семье. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик умер от черепно-мозговой травмы. Полицейские задержали 28-летнего отчима, который, как выяснили следователи, регулярно лишал пасынка еды и избивал.

«Мужчина пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и якобы мешал ему пройти в дом. Используя этот малозначительный повод, злоумышленник нанес пасынку множество ударов руками по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Следователь возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, суд заключил отчима под стражу на два месяца. Мужчине грозит до 20 лет колонии. У него на иждивении остались еще двое детей и беременная жена.

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