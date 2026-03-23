Суд обратил в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого

Тверской суд Москвы обратил в доход государства все имущество управляющего партнера Almaz Capital Partners* Александра Галицкого и его партнеров на общую сумму восемь миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Под национализацию попали объекты недвижимости, земельные участки и деньги. Кроме того, деятельность самой компании в России запретили как экстремистскую.

Иск в суд подала Генпрокуратура.

По данным источника ТАСС, в материалах дела говорилось, что бизнесмен перевел более 50 миллионов долларов украинским компаниям, производившим патроны, беспилотники и другое вооружение.

Кроме того, в феврале покончила с собой бывшая жена Галицкого Алия, которую перед смертью взяли под стражу по обвинению в вымогательстве. В предсмертной записке она обвинила бывшего супруга.

* Запрещенная в России экстремистская организация