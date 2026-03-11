Фонд Галицкого перевел 50 млн долларов украинским компаниям

Венчурный фонд Almaz Capital Partners, который основал бизнесмен Александр Галицкий, за последние годы направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, связанным с производством оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Генпрокуратура потребовала признать Галицкого и корпорацию Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением и обратить их имущество в доход государства. В иске указали, что деньги получили военные предприятия.

«За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений», — сказано в иске.

Источник добавил, что в документе эти переводы связали с финансированием боеготовности Вооруженных сил Украины, в состав которых входили националистические батальоны.

Ранее Александр Галицкий стал участником громких разбирательств из-за раздела имущества с экс-супругой Алией Галицкой. Против бывшей жены бизнесмена завели уголовное дело о вымогательстве. После ареста она покончила с собой в изоляторе.