Суд не стал арестовывать рабовладельцев в Новокузнецке

Суд Новокузнецка не стал заключать под стражу трех подозреваемых в многолетнем удержании людей в трудовом рабстве. Следственный комитет по Кемеровской области готовит обжалование судебного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Трем жителям Кузбасса предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. Следователи просили заключить мужчин под стражу, но суд не удовлетворил ходатайство, а избрал им запрет определенных действий.
Несколько дней назад полицейские в Новокузнецке освободили восемь человек, которых незаконно удерживали в период с 2012-го по апрель 2025 года. Пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет обнаружили в гаражном боксе, при этом два человека считались пропавшими без вести.
Их использовали в качестве сортировщиков мусора, а в случае отказа от работы применяли физическую силу. Еще одна рабыня смогла сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
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