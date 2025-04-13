Суд не стал арестовывать рабовладельцев в Новокузнецке

Суд Новокузнецка не стал заключать под стражу трех подозреваемых в многолетнем удержании людей в трудовом рабстве. Следственный комитет по Кемеровской области готовит обжалование судебного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трем жителям Кузбасса предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. Следователи просили заключить мужчин под стражу, но суд не удовлетворил ходатайство, а избрал им запрет определенных действий.

Несколько дней назад полицейские в Новокузнецке освободили восемь человек, которых незаконно удерживали в период с 2012-го по апрель 2025 года. Пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет обнаружили в гаражном боксе, при этом два человека считались пропавшими без вести.

Их использовали в качестве сортировщиков мусора, а в случае отказа от работы применяли физическую силу. Еще одна рабыня смогла сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.