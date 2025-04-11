«Сами возвращались и просились». Сосед заступился за семью рабовладельцев в Новокузнецке

Бездомные, которые жили в подвале гаража и работали на семью в Новокузнецке, могли уйти в любой момент. Об этом 360.ru рассказал сосед подозреваемых домовладельцев Евгений.

«Люди, которые работали у них в огороде, спокойно передвигались по территории улицы, никто их не охранял и не удерживал. Были случаи, что они уходили, но недели через две сами возвращались и просились: мол, накормите нас и напоите, нам негде жить», — поделился мужчина.

По словам Евгения, один из таких работников вернулся несколько дней назад и слезно просил пустить его обратно. Однако именно этот мужчина на допросе заявил, что его притащили насильно и держали взаперти.

Следователи завели уголовные дела за использование рабского труда и незаконное лишение свободы. Подозреваемыми оказались два брата и сын одного из них. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде ограничения передвижения.

Ранее стало известно, что полицейские в Новокузнецке освободили из рабства восемь человек. С 2012 по 2025 год в гараже у подозреваемых находились как минимум девять человек, сообщила пресс-служба управления СК России по Кемеровской области.

Мужчин и женщин использовали в качестве работников для сбора металла на городских свалках. Одна из потерпевших сбежала и рассказала о случившемся.