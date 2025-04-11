Восемь россиян освободили из рабства в Новокузнецке

МВД: в Новокузнецке спасли восемь человек, которых удерживали незаконно

Полицейские в Новокузнецке освободили восемь человек, которых незаконно удерживали злоумышленники. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» правоохранители установили, что пропавший без вести в январе 47-летний местный житель на самом деле находится в одном из строений в Новокузнецке.

Оперативники при поддержке Росгвардии и регионального управления ФСБ проникли в помещение на цокольном этаже гаражного бокса. Там они нашли восемь человек в возрасте от 33 до 49 лет, двух из которых разыскивали как пропавших без вести по заявлениям родственников.

По словам Волк, всего злоумышленники с 2012 по 2025 год незаконно удерживали как минимум девять человек. Мужчин и женщин использовали в качестве работников для сбора металла на городских свалках. В итоге одной из рабынь удалось убежать и рассказать знакомым о произошедшем.

Следователи завели дело по статье «Незаконное лишение свободы», расследование продолжается.

Ранее удерживаемых в рабстве мужчин нашли в Якутии. Их держали в цепях и заставляли работать.