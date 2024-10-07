Сегодня 13:37 Суд арестовал зампреда комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Шарипова Фото: РИА «Новости»
Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали до 3 декабря. Об этом сообщила объединенная
пресс-служба судов города.
Шарипова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам чиновник не признал вину, заявив, что его подставили.
Его
задержали с поличным в субботу в кафе. Посредник действовал под контролем полиции и заменил часть передаваемых денег — 1,5 миллиона рублей — муляжом, о чем Шарипов не знал.
В начале октября
арестовали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвинив его в получении крупной взятки от главы дорожно-строительной компании.
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