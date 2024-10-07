Суд арестовал зампреда комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Шарипова

Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали до 3 декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Шарипова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам чиновник не признал вину, заявив, что его подставили.

Его задержали с поличным в субботу в кафе. Посредник действовал под контролем полиции и заменил часть передаваемых денег — 1,5 миллиона рублей — муляжом, о чем Шарипов не знал.

В начале октября арестовали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвинив его в получении крупной взятки от главы дорожно-строительной компании.