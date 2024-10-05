Петербургского чиновника задержали при получении взятки с поличным

Зампреда комитета по инвестициям Петербурга задержали при получении взятки

В петербургском кафе в Дегтярном переулке задержали с поличным чиновника, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Чиновник уже успел получить в качестве взятки 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков. Его задержали, когда посредник доплачивал еще 1,5 миллиона рублей.

«Большая часть передаваемых денег заранее была заменена оперативниками на муляж, однако задержанный об этом не знал», — заявили в МВД.

Пресс-служба городского главка СК уточнила, что по подозрению в получении взятки задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова.

Ранее в Москве избрали меру пресечения в отношении адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по подозрению во взяточничестве. Их заключили под стражу до 3 декабря.