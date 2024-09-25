Суд арестовал замминистра спорта Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра спорта области Светлану Гадарову по делу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Гадарова, будучи в должности, несколько раз получала от некоего гражданина У. деньги за покровительство фирме, принадлежащей его супруге. Всего он передал чиновнице не менее 80 тысяч рублей.

Замминистра останется под стражей минимум до 9 ноября.

Ранее в Тюмени доцента Государственного аграрного университета Северного Зауралья оштрафовали за то, что он брал взятки от студентов за водительские удостоверения.

А министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвинили в нарушениях при заключении госконтрактов.