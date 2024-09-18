Преподавателя из Тюмени оштрафовали на 3 млн рублей за получение взяток от студентов

В Тюмени прошел суд над доцентом Государственного аграрного университета Северного Зауралья, которого обвинили в получении взяток. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы.
Преподаватель брал у учащихся деньги за обучение, но не вносил их в кассу учебного заведения. Благодаря взяткам учащиеся получали удостоверения «Водитель погрузчика», «Тракторист» и «Водитель внедорожных мототранспортных средств А1» без прохождения обучения.
Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в размере трех миллионов рублей, а также лишили права занимать должности в госорганах.
Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября
«Раскрывается душа России». Путин назвал главные особенности российских женщин
Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Юристы проведут бесплатный прием жителей Лобни 20 сентября
Память погибшего на военной службе выпускника школы № 6 почтили в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте