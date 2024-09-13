Министра из Северной Осетии обвинили в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели против министра труда и социального развития Северной Осетии Алины Айдаровой. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он пояснил, что речь идет о нарушениях при заключении госконтрактов.

«Говорить подробнее о деталях дела пока рано — сейчас во всем разбирается следствие», — написал Меняйло.

Глава республики подчеркнул, что, если вину фигурантов дела докажут, то они понесут наказание. При этом он отметил, что хорошо знает Айдарову как одного из руководителей, которые живут своей работой.

Издание «Сапа» со ссылкой на источник сообщило, что министра задержали оперативники ФСБ в рамках уголовного дела о махинациях с бюджетными деньгами, выделенных на отдых детей. Собеседник журналистов заявил, что еще одним фигурантом дела стал контрактный управляющий республиканского ведомства. Меру пресечения подозреваемым пока не избрали.

Подмосковный главк СК 13 сентября сообщил о задержании бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна по делу о коррупции.

По данным ведомства, чиновник получил взятку в 25 миллионов рублей от неназванного предпринимателя, которую передал ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский.

За деньги бизнесмен попросил Бронштейна провести его в качестве единственного участника тендера по покупке интерактивных панелей для школ Подмосковья, а также в дальнейшем оказывать покровительство.