Суд арестовал замминистра энергетики Свердловской области Кислицына | 360°

Криминал 01 мая 2024, 15:45 Суд арестовал замминистра энергетики Свердловской области Кислицына Суд сообщил об аресте замминистра энергетики Свердловской области Кислицына РИА «Новости»

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Правоохранители задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Его отправили под арест, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Подробности по делу не уточнялись.

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По данным портала Е1.ru, чиновника задержали по подозрению во взятке.

Кислицына назначили на должность замглавы министерства в декабре 2016 года. Он курировал вопросы реализации государственной программы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности Свердловщины.

Накануне суд арестовал председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Его обвинили в крупной растрате 22 миллионов рублей. Чиновника задержали в Донецкой Народной Республике 28 апреля. Лавричева заключили под стражу до 26 июня, сообщил RT.