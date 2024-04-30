Главу нижегородской думы арестовали на два месяца | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 12:57 Главу нижегородской думы арестовали на два месяца Суд арестовал главу нижегородской думы Лавричева по делу о растрате РИА «Новости»

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Суд арестовал на два месяца председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Чиновника обвинили в крупной растрате. Речь идет о сумме в 22 миллиона рублей.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя <…> в отношении Лавричева Олега Вениаминовича и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня 2024 года включительно», — сказал судья Сергей Шувалов.

Глава нижегородской думы объяснил, что этот эпизод произошел в тот период, когда он руководил Арзамасским приборостроительным заводом имени Пландина.

Лавричева задержали в Донецкой Народной Республике 28 апреля. Он находился в Донецке, где ожидал гуманитарный конвой. Нижегородский сайт NN.ru также связал задержание чиновника с Арзамасским приборостроительным заводом.