ФСБ задержала председателя нижегородской думы в ДНР | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 18:55 ФСБ задержала председателя нижегородской думы в ДНР Baza: в ДНР задержали спикера нижегородской городской думы Олега Лавричева Pxhere

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Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Лавричева обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере», — написали авторы публикации.

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Лавричев находился в Донецке, где ожидал гуманитарный конвой. Причины задержания пока неизвестны.

Агентство «В городе N» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщило, что произошла «серьезная ошибка».

«Нельзя было так делать, Лавричев — это человек государства, он любит родину», — рассказал собеседник издания.

Нижегородский портал NN.ru передавал, что задержание Лавричева может быть связано с Арзамасским приборостроительным заводом имени Пландина, который он возглавлял с 2008 по 2020 год. Но пока неизвестно, действительно ли задержанием может быть связано с предприятием.

Ранее в ДНР задержали генерального директора концерна «Железные дорог Донбасса». Фигуранта заподозрили в передаче государственного имущества третьим лицам в безвозмездное пользование вопреки интересам госслужбы.