Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 12 июня отправил под стражу водителя автобуса, сбившего четверых пешеходов у храма в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Обвиняемый гражданин Киргизии Икромжон Хамраев останется под стражей на два месяца, до 10 августа. По версии следствия, он выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, что спровоцировало аварию и последующий наезд на пешеходов.

Авария произошла у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге вечером 10 июня. Четыре человека скончались на месте, среди них девятилетний ребенок.

Еще шестеро пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Хамраев в момент ДТП находился за рулем автобуса.

Руководителя транспортной фирмы также задержали. Правоохранители установили, что он нарушал правила допуска водителей к рейсам, не соблюдал режим труда и отдыха подчиненных и не обеспечивал медосмотр.