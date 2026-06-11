После ДТП в Екатеринбурге возбудили дело против водителя и владельца автобуса

В отношении водителя и владельца автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Вечером 10 июня 2026 года в Екатеринбурге, на перекрестке улиц 8 Марта — Малышева, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний», — заявили в ведомстве.

По факту ЧП возбудили уголовное дело против двух человек — 49-летнего водителя маршрутки, являющегося иностранцем, и 43-летнего директора транспортной фирмы — владельца этого автобуса. Водителя подозревают в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к гибели двух и более лиц, начальника — в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

«По версии следствия, водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — объяснили в СК.

При этом правоохранители выяснили, что директор транспортной фирмы регулярно пренебрегал правилами допуска автобусов к рейсам, слабо контролировал состояние пассажирского транспорта, не обеспечил обязательный медосмотр водителей перед выездом на маршруты и нарушал график труда и отдыха сотрудников.

Обоих подозреваемых задержали. Скоро решат вопрос о предъявлении им меры пресечения.

Ранее иномарка наехала на остановку в центре Москвы. В результате ЧП пострадали три человека.