В Екатеринбурге установили личность ребенка, погибшего в ДТП у храма

Правоохранители установили личность ребенка, ставшего жертвой ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, он оказался сыном одной из погибших женщин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Мальчик жил в Верх-Исетском районе города. Следователи уже связались с родственниками погибших.

Вечером 10 июня в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Водителя автобуса и директора транспортной фирмы задержали. Как выяснили правоохранители, руководитель регулярно нарушал правила допуска водителей и техники к рейсам. Он не обеспечивал медосмотр и не соблюдал режим труда и отдыха подчиненных.