Суд арестовал обвиняемого в убийстве покупателя директора магазина Подмосковья

Директора магазина в городском округе Раменское, обвиняемого в убийстве покупателя за кражу водки, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Суд удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 2 февраля 2025 года», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 31-летнему директору предъявили обвинение в убийстве. Свою вину он не признал и отказался давать показания. Судья вынес решение заключить его под стражу.

По версии следствия, директор супермаркета в городе Раменское з адушил посетителя в подсобном помещении. Он остановил мужчину на выходе из супермаркета с требованием чек о покупке предоставить не смог, но у покупателя его не оказалось. Тогда руководитель магазина отвел подозреваемого в краже в подсобное помещение, где избил и задушил.

Знакомый убитого в комментарии 360.ru заявил, что мужчина злоупотреблял спиртным, поэтому его уволили с работы на кабельном заводе.