Суд арестовал начальника службы закупки зерна «Макфы» Тофана

В Челябинске Тракторозаводский районный суд арестовал на два месяца начальника службы закупки зерна АО «Макфа» Ивана Тофана. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 27 апреля 2025 года», — уточнили в судебной инстанции.

Тофан на заседании свою вину в посредничестве во взяточничестве не признал и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Но следствие обратило внимание в ходатайстве о мере пресечения, что обвиняемый может скрыться или воздействовать на свидетелей как экс-сотрудник УМВД по региону.

До этого ФСБ опубликовала видео задержания топ-менеджера «Макфы» в Челябинске.

Ранее суд взыскал с бывших владельцев компании и связанных с ними подельников 19,7 миллиарда рублей в пользу государства.