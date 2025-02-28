ФСБ опубликовала видео задержания топ-менеджера «Макфы» в Челябинске

Директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина накануне задержали в Челябинске. Пресс-служба регионального управления ФСБ опубликовала видео задержания и раскрыла суть уголовного дела.

По данным следствия, Паршину пообещали 16 миллионов рублей за подписание спецификаций к договору на поставку зерновых культур. Его поймали с поличным, как только представитель компании получил первую часть денег.

Следственное управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело о покушении на дачу и получение взятки. Расследование продолжается.

В январе суд взыскал с бывших владельцев производителя макарон и связанных с ними лиц, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, 19,7 миллиарда рублей в пользу государства. Кроме того, в госсобственность перешел Мишкинский комбинат.