Суд арестовал набросившегося на таксиста в Люберцах пассажира

Люберецкий городской суд Московской области арестовал мужчину, напавшего на таксиста в Люберцах на улице Инициативной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель ведомства.

Отдела дознания МУ МВД России «Люберецкое» по факту нападения возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемым в нападении на водителя оказался ранее судимый житель одной из республик Северо-Кавказского федерального округа.

Конфликт, ставший причиной нескольких ДТП, произошел 30 августа. Водитель рассказал, что пассажир отказался оплачивать поездку из Долгопрудного в Люберцы, выскочил из салона, а затем напал на него.

Пострадавший добавил, что после ударов по голове он зацепил два автомобиля — «Москвич» и Hyundai Santa Fe.