Суд арестовал набросившегося на таксиста в Люберцах пассажира

МВД: суд арестовал пассажира такси, напавшего на водителя в Люберцах

Люберецкий городской суд Московской области арестовал мужчину, напавшего на таксиста в Люберцах на улице Инициативной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель ведомства.

Отдела дознания МУ МВД России «Люберецкое» по факту нападения возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемым в нападении на водителя оказался ранее судимый житель одной из республик Северо-Кавказского федерального округа.

Конфликт, ставший причиной нескольких ДТП, произошел 30 августа. Водитель рассказал, что пассажир отказался оплачивать поездку из Долгопрудного в Люберцы, выскочил из салона, а затем напал на него.

Пострадавший добавил, что после ударов по голове он зацепил два автомобиля — «Москвич» и Hyundai Santa Fe.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте