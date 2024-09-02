Сегодня 18:23 Слово за слово и два удара с ноги. Таксист — о нападении и ДТП в Люберцах Пострадавший таксист рассказал о нападении в Люберцах 0 0 0 Криминал

Такси

Молодой таксист пострадал при нападении неадекватного пассажира в Люберцах — мужчина выскочил из салона машины, отказавшись платить, а потом начал наносить удары водителю. Избиение стало причиной ДТП с двумя автомобилями. Подробностями случившегося пострадавший поделился в беседе с 360.ru.

Привез в Люберцы из Долгопрудного Такси нападавший заказал из Долгопрудного в Люберцы. Стоила поездка 1830 рублей. Но платить пассажир не хотел, отметил таксист. Вместо этого, по его словам, мужчина начал кому-то звонить, а потом заявил, что может расплатиться только через 20 минут. «Я предложил подождать, он сказал, что ждать не будет. Вышел из машины. У нас словесный конфликт случился, и вот слово за слово, потом два удара с ноги, потом с руки, расшиб мне губу», — поделился водитель. Помимо этого, он получил легкое сотрясение. Машине тоже досталось — после ударов по голове таксист зацепил два автомобиля — новенький «Москвич» и Hyundai Santa Fe примерно 2015 года.

Фото: Телеканал «360»

«Нападение вызвало ДТП, все верно. У моего авто пострадали фары, противотуманки, бампер, капот, жидкость повытекала, воздушный фильтр. Эксперта независимого я пока не вызывал, у „Москвича“ задел заднее колесо, крыло заднее левое, у Santa Fe — бампер и фару», — перечислил собеседник 360.ru. Причем владельцы машин, по его словам, отнеслись к случившему с пониманием. Никто не осуждал, подчеркнул он, потому что в сложившейся ситуации было очевидно, по чьей вине все произошло. «У него изначально была цель кинуть меня» Из-за полученных травм водителю пришлось обращаться в больницу. Там ему назначили необходимые лекарства. Также таксист написал заявление в полицию, чтобы разыскать незнакомца и привлечь к ответу.

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«Всю дорогу из Долгопрудного в Люберцы он молчал, — отметил мужчина. — Но в машину сел дерзко, отодвинулся, руки раскинул по всему салону. У него изначально, как я понимаю, была цель кинуть меня. И это, насколько мне известно, уже не первый раз такой обман. Правда, возможно, именно со мной был первый раз, когда он успел причинить и физический вред». Водитель добавил, что сейчас чувствует себя уже лучше, а обидчика удалось оперативно задержать, вскоре предстоит пройти опознание. «Конечно, общество от него надо обезопасить. Нужно уже думать своей головой. Не 18 же лет», — заключил он. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств избиения водителя.