Суд арестовал машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском

Машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали на два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

«Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда», — заявила собеседница агентства.

Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух людей.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шестеро пострадавших в железнодорожной аварии под Мурманском, до сих пор в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 42 человека. Двое погибли.

Два поезда столкнулись во время прибытия состава на станцию Княжая. Из-за случившегося несколько вагонов сошли с рельсов. Внутри пассажирского состава находились 326 пассажиров.