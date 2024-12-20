После ЧП с поездами под Мурманском 6 пострадавших остаются в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших из-за столкновения поездов под Мурманском до сих пор в тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его процитировало РИА «Новости» .

«Четырнадцать человек, в том числе три ребенка, в больницах Мурманска, из них шестеро, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, восемь человек — в состоянии средней тяжести», — уточнил он.

По словам Кузнецова, другие шестеро пострадавших находятся в больницах Петербурга. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 22 человека, среди них трое детей. Общее число пострадавших — 42.

Два поезда столкнулись 18 декабря вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. В ходе происшествия несколько вагонов сошли с рельсов. Внутри находились 326 пассажиров. После ЧП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.