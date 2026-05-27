Суд арестовал липчанина и его друга за убийство отца

Суд отправил под арест на два месяца 18-летнего жителя Липецкой области, которого подозревают в убийстве отца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Также под арест отправили возможного подельника убийцы.

По версии следствия, фигуранты убили мужчину и попытались скрыть улики. Тело 42-летнего горожанина обнаружили в лесу рядом с его автомобилем.

Подозреваемых задержали в Липецке. Сын убитого находился в квартире у друга.

При допросе молодые люди признались в убийстве и объяснили, что тщательно планировали преступление. Чтобы напасть на мужчину, они использовали самодельно переделанное огнестрельное оружие.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства случившегося и собирать доказательства.