Суд арестовал липчанина и его друга за убийство отца
Суд отправил под арест на два месяца 18-летнего жителя Липецкой области, которого подозревают в убийстве отца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Также под арест отправили возможного подельника убийцы.
По версии следствия, фигуранты убили мужчину и попытались скрыть улики. Тело 42-летнего горожанина обнаружили в лесу рядом с его автомобилем.
Подозреваемых задержали в Липецке. Сын убитого находился в квартире у друга.
При допросе молодые люди признались в убийстве и объяснили, что тщательно планировали преступление. Чтобы напасть на мужчину, они использовали самодельно переделанное огнестрельное оружие.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства случившегося и собирать доказательства.