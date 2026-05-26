Отец погиб, а сын исчез. Загадочное убийство под Липецком заинтересовало власти

Полиция обнаружила тело 42-летнего Алексея Крапивина, который пропал вместе с сыном в Липецкой области. Юношу также нашли, с ним проводят следственные действия, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В прошлую пятницу, 22 мая 2026 года, мужчина поехал в Липецк, чтобы забрать сына-студента домой на выходные. Из поездки они так и не вернулись. Родственники обратились в полицию. Следователи почти сразу возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц.

Позднее автомобиль нашли в лесу. Рядом обнаружили и тело Крапивина.

Затем следователи установили местонахождение юноши. Его задержали в Липецке, он находился в квартире у друга. Обоих доставили в Следственный комитет.

Соседка погибшего мужчины в беседе с телеграм-каналом «112» рассказала, что его сына могут подозревать в убийстве. Предполагается, что он мог ударить отца отверткой.

