Суд арестовал курьера, помогавшего похитить деньги у актрисы Рязановой

Суд заключил под стражу мошенника, выполнявшего роль курьера в схеме обмана, в результате которой пожилая москвичка лишилась четырех миллионов рублей. Фигурант вину признал, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Заработать нечестным образом 36-летнему подозреваемому предложил знакомый. Указания ему приходили в мессенджере. В начале декабря мужчина по указанию подельника распечатал документы и приехал на улицу Большая Грузинская, где забрал у пострадавшей пакет с деньгами. За работу «криминального курьера» фигурант получил 45 тысяч рублей.

Пострадавшей оказалась 80-летяя актриса Раиса Рязанова. Мошенники выманили у нее четыре миллиона рублей под видом сотрудников ФСБ. После случившегося артистка попала в больницу из-за проблем с сердцем. Ситуацию усугубляет повышенное давление.