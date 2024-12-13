Суд арестовал курьера, помогавшего похитить деньги у актрисы Рязановой

Суд заключил под стражу мошенника, выполнявшего роль курьера в схеме обмана, в результате которой пожилая москвичка лишилась четырех миллионов рублей. Фигурант вину признал, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Заработать нечестным образом 36-летнему подозреваемому предложил знакомый. Указания ему приходили в мессенджере. В начале декабря мужчина по указанию подельника распечатал документы и приехал на улицу Большая Грузинская, где забрал у пострадавшей пакет с деньгами. За работу «криминального курьера» фигурант получил 45 тысяч рублей.