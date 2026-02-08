Суд арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Столичный суд арестовал Любомира Корбу , подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 февраля 2026 года избрал в отношении Корбы Любомира Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Там отметили, что решение накануне вынесли заочно, обвиняемого в настоящее время экстрадировали в Россию.

Неизвестный открыл стрельбу по первому заместителю начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанту Алексееву 6 февраля в жилом доме в Москве. Он спрятал пистолет в сугроб и уехал в аэропорт на общественном транспорте.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.