Появились подробности об исполнителе покушения на Алексеева

Исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был гражданин России, уроженец Тернопольской области Украинской ССР Любомир Корба. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Преступник как минимум три раза выстрели в высокопоставленного военного из пистолета системы Макарова с глушителем. Следствие установило, что нападавший прибыл в Москву в декабре 2025 года по заданию украинских спецслужб.

Через несколько часов после покушения Корба вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Его задержали в Дубае и экстрадировали в Россию.

ФСБ также установила личности пособников преступника, ими оказались двое россиян. Правоохранители продолжают разыскивать организаторов нападения.