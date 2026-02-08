Исполнитель покушения на Алексеева спрятал пистолет в сугробе

Стрелявший в замначальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после покушения спрятал пистолет в сугробе. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что преступник оставил оружие в сугробе и уехал на общественном транспорте. ФСБ выяснила, что стрелявшим был российский гражданин Любомир Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР. Он действовал по заданию спецслужб Украины.

После нападения на высокопоставленного военнослужащего мужчина улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Преступника задержали в Дубае и отправили в Россию.

Правоохранители также выяснили, кто был пособником террориста. Они установили, что террористу помогали россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.