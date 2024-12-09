Суд арестовал имущество взяточника из МВД на 2,1 миллиарда рублей

В ходе расследования уголовного дела, связанного с бывшим сотрудником МВД Георгием Сатюковым, обвиняемого в получении взяток на пять миллиардов рублей, арестовали имущество на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Сам Сатюков скрылся за границей, рассказал в интервью РИА «Новости» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления „К“ Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — отметил Бастрыкин.

По данным следствия, Сатюков получил взятку в размере пяти миллиардов рублей в криптовалюте — биткоинах и эфириуме — от администратора криптовалютной биржи в обмен на покровительство.

В дальнейшем Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов часть полученных средств перевели в обычные деньги, чтобы купить драгоценности, ценные бумаги и недвижимость, в том числе за границей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут Сатюкова и Соколова, чтобы установить их местонахождение и добиться их экстрадиции. Суд арестовал 30 банковских счетов бывших сотрудников МВД.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей возбудила уголовное дело в отношении Виктора Овчарова, бывшего заместителя председателя Красносельского районного суда Санкт-Петербурга. Ему инкриминируют посредничество во взяточничестве. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, в машине которого обнаружили 2,9 миллиона рублей, помеченных специальными знаками.