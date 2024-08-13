Обвиняемые в коррупции экс-сотрудники МВД оформляли счета на доверенных лиц

Обвиняемые в коррупции бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — отметил собеседник агентства.

По его словам, суд арестовал 30 банковских счетов, которые в том числе были открыты в Сбербанке и ВТБ.

Согласно материалам дела, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в криптовалюте, общая сумма которой составила не менее 4,9 миллиарда рублей. Деньги ему предоставили за «незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе», уточнил источник.

Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. Сатюкова обвиняют в получение взяток в особо крупном размере, а Соколова — в посредничестве в их получении.